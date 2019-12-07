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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Burhan FelekHakemler: Erol Akbulut, Mehmet TopalBeşiktaş: Arelya Karasoy, Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Fulden Ural, Fatma Beyaz, İrem Çor, Doğa Topçiçek)Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen,...

07.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:58
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Beşiktaş: Arelya Karasoy, , Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Fulden Ural, Fatma Beyaz, İrem Çor, Doğa Topçiçek)

: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Ceylan Arısan, Şeyma Ercan, Aelbrecht)

Setler: 15-25, 18-25, 22-25

Süre: 80 dakika (23, 29, 28)

Voleybol AXA Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: AA
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