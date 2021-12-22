Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Seçkin YenerGalatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Burutay Subaşı,Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Sadlacek, Cansın Hacıbekiroğlu)Allpower Akü Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov,...
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Seçkin Yener
Galatasaray HDI Sigorta : Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Burutay Subaşı,Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Sadlacek, Cansın Hacıbekiroğlu)
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Utiarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Ivanov (Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu, Andaç Kapan, Selim Demir, Eren Koparıcı)
Setler: 23-25, 23-25, 25-21, 25-11, 15-9
Süre: 125 dakika (26, 29, 25, 23, 22)
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u sahasında 3-2 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Karşılaşmanın son setinde Galatasaray HDI Sigorta 8-3 öndeyken tribünde çıkan kavga nedeniyle müsabaka bir süre durdu.
AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri