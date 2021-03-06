Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

06.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:46
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Serap KukaTokat Belediye Plevne: West, Hasan Hüseyin Mermer, Abdullah Çam, Yusuf Özdemir, Cansın Hacıbekiroğlu, Kvalen (Özgür Türkmen)Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Ürün, Poglajen, Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Hasan Balcıoğlu,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Tokat Belediye Plevne: West, Hasan Hüseyin Mermer, Abdullah Çam, Yusuf Özdemir, Cansın Hacıbekiroğlu, Kvalen (Özgür Türkmen)

Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Ürün, Poglajen, Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Hasan Balcıoğlu, Resul Gün, Yılmaz Takmak)

Setler: 19-25, 21-25, 17-25

Süre: 81 dakika (26, 31, 24)

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Tokat Belediye Plevne, bu sonuca rağmen sayı averajıyla grupta ikinci sırada yer aldı ve Arkas Spor'un ardından çeyrek finale yükselen ikinci ekip oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Akalın Kenan Doğulu Hakan Yılmaz
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 16:56:11. #1.15#
title