Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

06.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:44
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Meryem TekolHalkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Aslan Ekşi, Berger, Oğuzhan Karasu, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Walsh, Fatih Eren Uğur, Gökhan Gökgöz)Sorgun Belediyespor: Çağlar Aksoy, Cirovic, Yiğit Yıldız,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol

Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Aslan Ekşi, Berger, Oğuzhan Karasu, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Walsh, Fatih Eren Uğur, Gökhan Gökgöz)

Sorgun Belediyespor: Çağlar Aksoy, Cirovic, Yiğit Yıldız, Burhan Zorluer, Gürkan Uz, Berkant Hızarcı (Mesut Akman, Umut Demir, Samet Baltacı)

Setler: 25-18, 22-25, 25-17, 25-23

Süre: 106 dakika (24, 30, 25, 27)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Volley C Grubu erteleme maçında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Halkbank, grubu lider tamamlayarak çeyrek finalist oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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