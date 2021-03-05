Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, İlknur ÇakarSorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Pavlovic, Ahmet Samet Baltacı, Burhan Zorluer, Cirovic (Umut Demir, Mesut Akman, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Torres, Batuhan Avcı,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, İlknur Çakar
Sorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Pavlovic, Ahmet Samet Baltacı, Burhan Zorluer, Cirovic (Umut Demir, Mesut Akman, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Torres, Batuhan Avcı, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Melih Sıratça (Burak Mert, Onurcan Çakır, Selçuk Keskin, Ertuğrul Gazi Metin)
Setler: 19-25, 25-23, 19-25, 17-25
Süre: 105 dakika (26, 28, 25, 26)
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda ertelenen maçta Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur