Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

04.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:06
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Aysim ErginaySorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz (Umut Demir, Mesut Akman, Pavlovic, Berkant Hızarcı)Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Enes Atlı, Mehmet Bebek, Göktuğ...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Aysim Erginay

Sorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz (Umut Demir, Mesut Akman, Pavlovic, Berkant Hızarcı)

Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Enes Atlı, Mehmet Bebek, Göktuğ Polat, Efe Er, Bünyamin Aslan (Metin Durmuş)

Setler: 25-23, 25-12 25-16

Süre: 72 dakika (27, 21, 24)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu erteleme maçında Sorgun Belediyespor, Ankara'da Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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