Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Salon: Haldun AlagaşHakemler: Ramazan Çevik, Metin Korkutİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Enaboifo, Berkan Eryüz, Emre Fırat, Umut Şahin)Tokat Belediye Plevnespor:...
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Ramazan Çevik, Metin Korkut
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Enaboifo, Berkan Eryüz, Emre Fırat, Umut Şahin)
Tokat Belediye Plevnespor: Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius, Cansın Çınar, Berkant Hızarcı, Mehmet Hacıoğlu, (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Alper Demirciler)
Setler: 27-29, 25-22, 25-21, 19-25, 15-13
Süre: 129 dakika (32, 30, 26, 27, 14)
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor'u 3-2 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, final turuna yükseldi.