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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: ArhaviHakemler: Tuncay Kandemir, Deniz DemirArhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Krastins, Görkem Sertel, Burhan Zorluer, Fikri Berber, Hamdi Erkan (Mehmet Özbek, Alper Özdemir, Berk Özbek, Umut Şahin, Salih Özdemir)Halkbank: İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy,...

22.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:02
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Arhavi

Hakemler: Tuncay Kandemir, Deniz Demir

Arhavi : Murat Yenipazar, Krastins, Görkem Sertel, Burhan Zorluer, Fikri Berber, Hamdi Erkan (Mehmet Özbek, Alper Özdemir, Berk Özbek, Umut Şahin, )

Halkbank: İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam )

Setler: 15-25, 23-25, 15-25

Süre: 78 dakika (23,31,24)

ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Halkbank deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3- 0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 25 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak ve final etabına yükselecek ekip belli olacak.

Kaynak: AA
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