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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: İnegölHakemler: Yavuz Akdemir, Zafer Özmenİnegöl Belediyespor: Berkan Bozan, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz (Can Ayvazoğlu, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Vefa Yılmaz)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur,...

21.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:20
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: İnegöl

Hakemler: Yavuz Akdemir, Zafer Özmen

İnegöl Belediyespor: Berkan Bozan, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz (Can Ayvazoğlu, Er, Mert Nevzat Güneş, Vefa Yılmaz)

: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Mehmet Boğaçhan Zambak, Alisson, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Uğur Kılınç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Şahin)

Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 25-20

Süre: 110 dakika (27,27,30,26)

Voleybol AXA Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında İnegöl Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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