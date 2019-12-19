Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap mücadelesi, yarın başlayacak.
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap mücadelesi, yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. etap ilk maçların programı şöyle:
Yarın:
15.00 Sorgun Belediyespor-Spor Toto (Sorgun)
21 Aralık Cumartesi:
15.00 Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)
15.00 İnegöl Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)
22 Aralık Pazar:
13.30 Arhavi Voleybol-Halkbank (Arhavi)
Kupa Voley'de 1. etabın rövanş maçları ise 24, 25 ve 26 Aralık'ta oynanacak. İki maçın ardından tur atlayacak ekipler belli olacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonun birinci devresini ilk dört sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor ve Ziraat Bankası statü gereği direkt olarak final etabından kupaya katılacak.