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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap mücadelesi, yarın başlayacak.

19.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:34
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybolda AXA Erkekler Kupa Voley 1. etap mücadelesi, yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. etap ilk maçların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Sorgun Belediyespor-Spor Toto (Sorgun)

21 Cumartesi:

15.00 Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)

15.00 İnegöl Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

22 Aralık Pazar:

13.30 Arhavi Voleybol-Halkbank (Arhavi)

Kupa Voley'de 1. etabın rövanş maçları ise 24, 25 ve 26 Aralık'ta oynanacak. İki maçın ardından tur atlayacak ekipler belli olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonun birinci devresini ilk dört sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor ve Ziraat Bankası statü gereği direkt olarak final etabından kupaya katılacak.

Kaynak: AA
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