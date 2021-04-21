Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart oldu (1)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen ve seriyi 3-1 kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen ve seriyi 3-1 kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu.
Maçın ardından düzenlenen törende Ziraat Bankkart oyuncularına madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, şampiyonluk kupasını ise TVF Asbaşkanı Suat Güler takdim etti.
Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta takımına ise şiltini TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay verdi.
Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Ziraat Bankkart takımından Arslan Ekşi seçildi. Milli voleybolcu ödülünü TVF Asbaşkanı Suat Güler'den aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ