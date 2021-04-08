Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off'larında son finalist belirleniyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabında Fenerbahçe HDI Sigorta, yarı final serisinin üçüncü maçında yarın Arkas Spor'u konuk edecek.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabında Fenerbahçe HDI Sigorta, yarı final serisinin üçüncü maçında yarın Arkas Spor'u konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak serinin son karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Maç, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.

Müsabakayı kazanan takım, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi olacak.

Arkas Spor, İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, İzmir'de oynanan ikinci karşılaşmada 3-0 galip gelerek seride durumu 1-1'e getirmişti.

Serinin kaybedeni ise sezonu üçüncü bitirebilmek için Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan