Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde 4. karşılaşma yarın oynanacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, yarın Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, yarın Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliğinde saat 16.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.

Seride 2-1 önde olan Ziraat Bankkart, galip gelmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Sarı-lacivertlilerin kazanması durumunda serinin son maçı, 26 Nisan Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.

Ziraat Bankkart, Ankara'da oynanan serinin birinci ve üçüncü karşılaşmalarını 3-1 kazanmıştı. Fenerbahçe HDI Sigorta ise serinin İstanbul'da yapılan ikinci maçında 3-0 galip gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan