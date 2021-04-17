Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde üçüncü karşılaşma yarın oynanacak
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta'nın şampiyonluk mücadelesi verdiği play-off final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta'nın şampiyonluk mücadelesi verdiği play-off final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak.
İki takımın birer galibiyet aldığı seride Ziraat Bankkart, Başkent Spor Salonu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa uzanacağı final serisinde dördüncü mücadele, 21 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
Gerekmesi halinde beşinci maç ise 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever