Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde ikinci karşılaşma yarın oynanacak
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde ikinci karşılaşma yarın oynanacak

Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde ikinci karşılaşma yarın oynanacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDİ Sigorta'nın şampiyonluk mücadelesi verdiği play-off final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDİ Sigorta'nın şampiyonluk mücadelesi verdiği play-off final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, ilk maçı 3-1 kazanarak seride 1-0 öne geçen Ziraat Bankkart'ı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa uzanacağı final serisinde üçüncü mücadele, 18 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak.

Gerekmesi halinde dördüncü ve beşinci maçlar ise 21 ve 26 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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