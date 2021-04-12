Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi

Salon: TVF AnkaraHakemler: Yavuz Akdemir, Bilal ÇağlarZiraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)Fenerbahçe HDI Sigorta: Nicholas, Saxton, Metin Toy, Salvador, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan...

Salon: TVF Ankara

Hakemler: Yavuz Akdemir, Bilal Çağlar

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Nicholas, Saxton, Metin Toy, Salvador, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Peksen, Kelvin, Hasan Sıkar)

Setler: 19-25, 25-19, 25-21, 25-19

Süre: 123 dakika (28, 31, 30, 34)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 15 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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