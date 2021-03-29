Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Spor
Salon: İnegölHakemler: İsmail Yıldırım, Ali İhsan Gözüİnegöl Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Emre Çetinkaya, Todor Valchev, Berkun Üstündağ, Bertuğ Öndeş, Ahmet Arslan (Caner Dengin, Sineren Abdulsamet)Altekma: Maksim Buculjevic, Hugo Hamacher, Emir Pınar, Daniel Muniz, Kaan Gürbüz, Ahmet...
Salon: İnegöl
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali İhsan Gözü
İnegöl Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Emre Çetinkaya, Todor Valchev, Berkun Üstündağ, Bertuğ Öndeş, Ahmet Arslan (Caner Dengin, Sineren Abdulsamet)
Altekma: Maksim Buculjevic, Hugo Hamacher, Emir Pınar, Daniel Muniz, Kaan Gürbüz, Ahmet Tümer (Mehmet Özbek, Mehmet Hacıoğlu)
Setler: 20-25, 13-25, 22-25
Süre: 64 dakika (20, 20, 24)
AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında İnegöl Belediyespor kendi evinde Altekma'ya 3-0 mağlup oldu. Seride ikinci maç 1 Nisan Perşembe günü İzmir'de saat 16.00'da oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek