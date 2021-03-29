Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı

Salon: İnegölHakemler: İsmail Yıldırım, Ali İhsan Gözüİnegöl Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Emre Çetinkaya, Todor Valchev, Berkun Üstündağ, Bertuğ Öndeş, Ahmet Arslan (Caner Dengin, Sineren Abdulsamet)Altekma: Maksim Buculjevic, Hugo Hamacher, Emir Pınar, Daniel Muniz, Kaan Gürbüz, Ahmet...

Salon: İnegöl

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali İhsan Gözü

İnegöl Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Emre Çetinkaya, Todor Valchev, Berkun Üstündağ, Bertuğ Öndeş, Ahmet Arslan (Caner Dengin, Sineren Abdulsamet)

Altekma: Maksim Buculjevic, Hugo Hamacher, Emir Pınar, Daniel Muniz, Kaan Gürbüz, Ahmet Tümer (Mehmet Özbek, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 20-25, 13-25, 22-25

Süre: 64 dakika (20, 20, 24)

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında İnegöl Belediyespor kendi evinde Altekma'ya 3-0 mağlup oldu. Seride ikinci maç 1 Nisan Perşembe günü İzmir'de saat 16.00'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sevinç Şeyma Subaşı Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:40:12. #1.15#
title