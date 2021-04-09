Fenerbahçe Voleybol takımı finalde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Voleybol takımı finalde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe Voleybol takımı finalde

Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabında Arkas Spor'u 3-2 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-1 kazanarak finale yükseldi.

Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabında Arkas Spor'u 3-2 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-1 kazanarak finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Caner Pekşen, Hasan Sıkar)

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Burak Çevik, Mustafa Cengiz, Lagumdzija, İlker Esin, Mustafa Koç)

Setler: 19-25, 25-22, 21-25, 29-27, 15-7

Süre: 137 dakika (26, 28, 29, 37, 17) - İSTANBUL

Fenerbahçe Voleybol takımı finalde
Fenerbahçe Voleybol takımı finalde
Fenerbahçe Voleybol takımı finalde
Fenerbahçe Voleybol takımı finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Ahmet Kural Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Yılmaz Vural Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Voleybol takımı finalde - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 23:53:21. #1.14#
title