Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Ramazan ÇevikFenerbahçe HDI Sigorta: Nicholas, Saxton, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Nwachukwu)Arkas Spor: Blankenau, Burak Baturalp Güngör, Mert Matic, Efe Mandıracı,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

Fenerbahçe HDI Sigorta: Nicholas, Saxton, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Nwachukwu)

Arkas Spor: Blankenau, Burak Baturalp Güngör, Mert Matic, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Osman Durmaz (Mustafa Koç, Bravo, Lagumdzija, Mustafa Cengiz)

Setler: 23-25, 26-28, 25-14, 26-28

Süre: 127 dakika (28, 38, 25, 36)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı yarı final ilk maçında Arkas Spor, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Yarı final serisinin ikinci maçı 6 Nisan Salı günü İzmir'de oynanacak. Gerekmesi durumunda serinin üçüncü maçı ise 9 Nisan Cuma günü İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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