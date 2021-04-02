Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Meryem Tekol PelenkZiraat Bankkart: Emin Gök, Wouter, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Maarten (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Can Ayvazoğlu, Burakhan Tosun, İzzet Alp Akkuş, Yusuf Eken)Galatasaray HDI...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankkart: Emin Gök, Wouter, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Maarten (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Can Ayvazoğlu, Burakhan Tosun, İzzet Alp Akkuş, Yusuf Eken)

Galatasaray HDI Sigorta: Berezhko, Vahit Emre Savaş, Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (Burak Mert, Onurcan Çakır, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Murat Yenipazar, Batuhan Avcı)

Setler: 25-19, 22-25, 26-24, 17-25, 15-13

Süre: 141 dakika (27, 29, 38, 26, 21)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın finale kalacağı serilerin ikinci karşılaşmaları, 6 Nisan'da yapılacak. Gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 9 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı final serilerinin kaybedenleri ise sezonu üçüncü bitirebilmek için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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