Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off final serisi yarın başlayacak
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta'nın şampiyonluk mücadelesi vereceği play-off final serisi, yarın başlayacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta'nın şampiyonluk mücadelesi vereceği play-off final serisi, yarın başlayacak.
Serinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakaya TVF Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Normal sezonu lider bitiren Ziraat Bankkart, yarı final serisinde Galatasaray HDI Sigorta'yı, Fenerbahçe HDI Sigorta ise yarı finalde Arkas Spor'u elemişti.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Ankara)
15 Nisan Perşembe:
20.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
18 Nisan Pazar:
20.30 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Ankara)
21 Nisan Çarşamba: (Gerekirse)
16.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
26 Nisan Pazartesi: (Gerekirse)
20.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Ankara)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak