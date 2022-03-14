Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA - Ragıp Tekin - Spor
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Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Selçuk GörmenGalatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu (Onurcan Çakır, Beytullah Hatipoğlu, Emre Savaş)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan, Arda Bostan,...
TOKAT (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Galatasaray HDI Sigorta : Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu (Onurcan Çakır, Beytullah Hatipoğlu, Emre Savaş)
Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan, Arda Bostan, Alisson, Atakan Topal, Wendt (İhsan Heper, Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Büyükgöz, Hacı Şahin)
Setler: 25-20, 25-17, 25-20
Süre: 89 dakika (32, 27, 31)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.???????
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022
AA / Ragıp Tekin - Spor