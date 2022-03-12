Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, İlknur ÇakarZiraat Bankkart: Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Mbativou, Mejias, Kadir Cin (Tarık...
MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar
Ziraat Bankkart: Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Mbativou, Mejias, Kadir Cin (Tarık Emre Sipahioğlu, Zeka Çağatay Kır, Enaboifo, İlker Esin)
Setler: 25-21, 26-24, 20-25, 25-22
Süre: 114 dakika (25, 29, 29, 31)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Fatih Gazioğlu - Spor