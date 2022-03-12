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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, İlknur ÇakarZiraat Bankkart: Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Mbativou, Mejias, Kadir Cin (Tarık...

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Mbativou, Mejias, Kadir Cin (Tarık Emre Sipahioğlu, Zeka Çağatay Kır, Enaboifo, İlker Esin)

Setler: 25-21, 26-24, 20-25, 25-22

Süre: 114 dakika (25, 29, 29, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Halil İbrahim Yücel, Sigorta, Afyon, Maden, Spor, Haberler

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