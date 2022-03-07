Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA, Ali Korkmaz - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışoğluArkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Gabriel, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Mirza Lagumdzija, Batuhan Avcı)Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Hakan Polat,...
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Gabriel, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Mirza Lagumdzija, Batuhan Avcı)
Sorgun Belediyespor : Melih Özdemir, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Murathan Kısal, Furkan Gök (Onur Altınkaya, Erenhan Can, Emre Erkiletlioğlu, Deniz İvgen, Egecan Avcıl, Orçun Ergün)
Setler: 23-25, 25-20, 25-15, 25-22
Süre: 114 dakika (30, 27, 28, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. haftanın son maçında Arkas Spor, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.
AA / Ali Korkmaz - Spor