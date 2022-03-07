Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışoğluArkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Gabriel, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Mirza Lagumdzija, Batuhan Avcı)Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Hakan Polat,...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Gabriel, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Mirza Lagumdzija, Batuhan Avcı)

Sorgun Belediyespor : Melih Özdemir, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Murathan Kısal, Furkan Gök (Onur Altınkaya, Erenhan Can, Emre Erkiletlioğlu, Deniz İvgen, Egecan Avcıl, Orçun Ergün)

Setler: 23-25, 25-20, 25-15, 25-22

Süre: 114 dakika (30, 27, 28, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. haftanın son maçında Arkas Spor, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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