Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Salon: BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan DinçerHalkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Efe Bayram, Vigrass (Caner Ergül, Volkan Döne, Abdullah Çam)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk (Ahmet Karataş,...
Salon: Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan Dinçer
Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Efe Bayram, Vigrass (Caner Ergül, Volkan Döne, Abdullah Çam)
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler, Berkun Eber Üstündağ, Efe Er)
Setler: 25-17, 25-22, 15-25, 32-30
Süre: 119 dakika (24, 30, 23, 42)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor