Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan DinçerHalkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Efe Bayram, Vigrass (Caner Ergül, Volkan Döne, Abdullah Çam)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk (Ahmet Karataş,...

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Efe Bayram, Vigrass (Caner Ergül, Volkan Döne, Abdullah Çam)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler, Berkun Eber Üstündağ, Efe Er)

Setler: 25-17, 25-22, 15-25, 32-30

Süre: 119 dakika (24, 30, 23, 42)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Karataş, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Haberler

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