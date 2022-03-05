Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA, Rıdvan Korkulutaş - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Merkez KarşıyakaHakemler: Gürhan Gül, Kadir GirenteBingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Uğur Kılınç, Grozdanov, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Burak Hazırol, Halil İbrahim Kurt, Fatih Yörümez, Celalettin Fedakar, Alper Omurca, Onur Çukur)Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak,...

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Kadir Girente

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Uğur Kılınç, Grozdanov, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Burak Hazırol, Halil İbrahim Kurt, Fatih Yörümez, Celalettin Fedakar, Alper Omurca, Onur Çukur)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Oğuzhan Doğruluk, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 20-25, 25-17, 20-25, 29-27, 11-15

Süre: 141 dakika (28, 26, 29, 38, 20)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Spor Toto, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor

Halil İbrahim Kurt, Efeler Ligi, Spor Toto, Sigorta, Spor, Haberler

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