Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan KayışoğluAltekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Halil Dolaşık, Khani)Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Mejias, Cansın...

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Halil Dolaşık, Khani)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Mejias, Cansın Ogbai Enaboifo, Mbativou, Tiurin, Kadir Cin (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, İlker Esin, Yiğit Yıldız, Umut Durur)

Setler: 25-18, 25-23, 25-21

Süre: 85 dakika (27, 30, 28)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftanın son maçında Altekma, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

voleybol, Sigorta, Afyon, Maden, Spor, Haberler

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