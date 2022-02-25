Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent VoleybolHakemler: İsmail Yıldırım, Ali SarıkuzuSpor Toto: Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Oğuzhan Doğruluk, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak)Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Danilov, Tymofii, Hakan Polat, Furkan...

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Oğuzhan Doğruluk, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak)

Sorgun Belediyespor : Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Danilov, Tymofii, Hakan Polat, Furkan Gök (Onur Altınkaya, Erenhan Can, Deniz İvgen, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Ahmet Emre Çetinkaya, Egecan Avcil)

Setler: 25-20, 25-21, 30-32, 25-17

Süre: 122 dakika (27, 29, 39, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftanın açılış maçında Spor Toto sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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