Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA, Ekrem Payan - Spor
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Salon: ŞırnakHakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş KalenderAllpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Ivanov, Serhat Coşkun, Emin Gök (Umut Demir, Can Ayvazoğlu)Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hamacher, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı (Mehmet Özbek,...
Salon: Şırnak
Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Ivanov, Serhat Coşkun, Emin Gök (Umut Demir, Can Ayvazoğlu)
Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hamacher, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı ( Mehmet Özbek, Khani, Cafer Kirkit, Halil Dolaşık, Hüseyin Şahin, Altay Demirci)
Setler: 25-15, 25-19, 25-20
Süre: 65 dakika (21, 25, 19)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-0 yendi.
AA / Ekrem Payan - Spor