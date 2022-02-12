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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Yavuz Akdemir, Ali SarıkuzuZiraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Samet Faik Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Camejo)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, da Silva, Hoag, McDonnell...

Salon: Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Samet Faik Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Camejo)

Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, da Silva, Hoag, McDonnell (Caner Dengin, Lagumdzija, Batuhan Avcı, Bertuğ Özdeş, Ali Enis Ay)

Setler: 18-25, 23-25, 25-20, 25-19, 16-14

Süre: 136 dakika (24, 33, 27, 29, 23)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Efeler Ligi, Arkas Spor, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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