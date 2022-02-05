Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA, Ekrem Payan - Spor
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Salon: ŞırnakHakemler: Burhan İlhan, Ali SarıkuzuAllpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, İvanov Svetoslav, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Serhat Coşkun, Caner Ekrem Çiçekoğlı (Umut Demir, Fatih Uslu, Andaç Kapan)Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Muhamet Hacıoğlu, Arda...
TOKAT (AA) - Salon: Şırnak
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, İvanov Svetoslav, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Serhat Coşkun, Caner Ekrem Çiçekoğlı (Umut Demir, Fatih Uslu, Andaç Kapan)
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Muhamet Hacıoğlu, Arda Bostan, Patita Soane Jhon Wandt Vaımua, Alison do Monte Martin Melo (Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu, Mustafa Cervatoğlu, Ahmetcan Büyügöz, İhsan Heper)
Setler: 25-22,18-25, 18-25, 25-18, 15-8
Süre: 128 dakika (28, 28, 27, 27, 18)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Allpower Cizre Belediyespor kendi sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
AA / Ekrem Payan - Spor