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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA, Emre Doğan - Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

29 Ocak Cumartesi:

15.30 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali Yücel)

16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Bingöl Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Merkez Karşıyaka)

17.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)

17.00 Altekma-Arkas Spor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

30 Ocak Pazar:

14.00 Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor (Başkent Voleybol)

AA / Emre Doğan - Spor

Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Haber

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