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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay SevimGalatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu, Divis, Melih Sıratca, Muzaffer Yönet)Bursa Büyükşehir...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta : Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu, Divis, Melih Sıratca, Muzaffer Yönet)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Uğur Eren, Burhan Zorluer, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Berk Dilmenler)

Setler: 18-25, 21-25, 18-25

Süre: 74 dakika (23, 25, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay SevimGalatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu, Divis, Melih Sıratca, Muzaffer Yönet)Bursa Büyükşehir...

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