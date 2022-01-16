Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Tolgacan DinçerSpor Toto: Kemal Kayhan, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç)Ziraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat...
Salon: Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
Spor Toto: Kemal Kayhan, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç)
Ziraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Ahmet Samet Baltacı)
Setler: 22-25, 25-16, 20-25, 19-25
Süre: 116 dakika (31, 25, 30, 30)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 yendi.