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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Salon: BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Tolgacan DinçerSpor Toto: Kemal Kayhan, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç)Ziraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat...

Salon: Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Spor Toto: Kemal Kayhan, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç)

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Ahmet Samet Baltacı)

Setler: 22-25, 25-16, 20-25, 19-25

Süre: 116 dakika (31, 25, 30, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 yendi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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Salon: BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Tolgacan DinçerSpor Toto: Kemal Kayhan, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç)Ziraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat...

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