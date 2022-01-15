Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor

Salon: Ali YücelHakemler: İsmail Yıldırım, Eser TürkoğluTokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Hacı Şahin, Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Eren Kanlı)Arkas Spor: Bertuğ Öndeş, Ulaş Kıyak,...

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Hacı Şahin, Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Eren Kanlı)

Arkas Spor : Bertuğ Öndeş, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Candido, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Enis Ali Ay, Batuhan Avcı, Mustafa Cengiz)

Setler: 26-28, 25-27, 21-25

Süre: 95 dakika (34, 32, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

AA / Ekber Türkoğlu - Spor Haberleri
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Salon: Ali YücelHakemler: İsmail Yıldırım, Eser TürkoğluTokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Hacı Şahin, Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Eren Kanlı)Arkas Spor: Bertuğ Öndeş, Ulaş Kıyak,...

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