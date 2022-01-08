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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Spor

Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: Burhan İlhan, Bektaş KalenderYeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan)Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz...

BİNGÖL (AA) - Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: Burhan İlhan, Bektaş Kalender

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan)

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu??????? (Burak Hazırol, Khah Amir Mohammad, Alper Omurca, Dautefendic, Onur Çukur)

Setler: 25-20, 25-12, 27-25

Süre: 93 dakika (28, 22, 43)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Yeni Kızıltepespor, sahasında Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Spor Haberleri

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