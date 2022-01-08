Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Salon: BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Ali SarıkuzuZiraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, İzzet Alp Akkuş, Camejo, Aykut Gedik)Galatasaray HDI Sigorta: Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Vahit Emre...
Salon: Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, İzzet Alp Akkuş, Camejo, Aykut Gedik)
Galatasaray HDI Sigorta : Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Melih Sıratca, Hakkı Çapkınoğlu)
Setler: 25-23, 23-25, 25-13, 25-20
Süre: 113 dakika (28, 32, 23, 30)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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