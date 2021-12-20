Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erdal Akıncı, Tuncay SevimFenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Muhammet Kaya (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Burak Mert, Kaan Gürbüz, Hasan Sıkar)Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan...
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
Fenerbahçe HDI Sigorta : Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Muhammet Kaya (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Burak Mert, Kaan Gürbüz, Hasan Sıkar)
Halkbank : Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Ramos, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Ergül, Volkan Döne, Efe Bayram, Aslan Ekşi)
Setler: 21-25, 19-25, 21-25
Süre: 87 dakika (27, 29, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta ve sezonun ilk yarısının son maçında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla 13'te 13 yapan Halkbank, liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe HDI Sigorta ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri