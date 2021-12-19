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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Salon: Cengiz Göllü VoleybolHakemler: Hakkı Demiralay, Ahmet Oğuzhan ÜnalBursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Berkün Eber Üstündağ, Bahov, Uğur Güneş, Graciano, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Burhan Zorluer, Berk Dilmenler)Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Doardo, Halil İbrahim...

BİNGÖL (AA) - Salon: Cengiz Göllü Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Berkün Eber Üstündağ, Bahov, Uğur Güneş, Graciano, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Burhan Zorluer, Berk Dilmenler)

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Doardo, Halil İbrahim Kurt, Alper Omurca, Grozdanov, Uğur Kılınç (Fatih Yörümez, Burak Hazırol, Onur Çukur, Dautefendic, Celalettin Fedakar, Murat Karakaya)

Setler: 25-23, 25-23, 25-27, 25-12

Süre: 129 dakika (30, 33, 35, 31)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bingöl Solhanspor'u 3-1 mağlup etti.

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri

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