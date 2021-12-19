Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Salon: Cengiz Göllü VoleybolHakemler: Hakkı Demiralay, Ahmet Oğuzhan ÜnalBursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Berkün Eber Üstündağ, Bahov, Uğur Güneş, Graciano, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Burhan Zorluer, Berk Dilmenler)Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Doardo, Halil İbrahim...
BİNGÖL (AA) - Salon: Cengiz Göllü Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Berkün Eber Üstündağ, Bahov, Uğur Güneş, Graciano, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Burhan Zorluer, Berk Dilmenler)
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Doardo, Halil İbrahim Kurt, Alper Omurca, Grozdanov, Uğur Kılınç (Fatih Yörümez, Burak Hazırol, Onur Çukur, Dautefendic, Celalettin Fedakar, Murat Karakaya)
Setler: 25-23, 25-23, 25-27, 25-12
Süre: 129 dakika (30, 33, 35, 31)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bingöl Solhanspor'u 3-1 mağlup etti.
AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
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