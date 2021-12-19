Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Spor
Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih YaylaYeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso (Alperay Demirciler, Onur Kurt, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan,Tunç Ayhan)Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda...
TOKAT (AA) - Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso (Alperay Demirciler, Onur Kurt, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan,Tunç Ayhan)
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson (Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Semih Çelik, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler: 25-20, 25-18, 19-25, 25-17
Süre: 117 dakika (31, 27, 32, 27)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Yeni Kızıltepespor, sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.