Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Spor

Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih YaylaYeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso (Alperay Demirciler, Onur Kurt, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan,Tunç Ayhan)Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda...

TOKAT (AA) - Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso (Alperay Demirciler, Onur Kurt, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan,Tunç Ayhan)

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson (Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Semih Çelik, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu)

Setler: 25-20, 25-18, 19-25, 25-17

Süre: 117 dakika (31, 27, 32, 27)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Yeni Kızıltepespor, sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Halil İbrahim Sincar - Spor Haberleri

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