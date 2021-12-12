Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Serhat SemizAltekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Cafer Kirkit (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık)Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar,...
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz
Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Cafer Kirkit ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık)
Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Torres, Sedlacek, Doğukan Ulu (Onurcan Çakır, Beytullah Hatipoğlu, Divis, Yasin Aydın)
Setler: 25-19, 25-20, 25-17
Süre: 84 dakika (28, 31, 25)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta mücadelesinde Altekma, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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