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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası yarın oynanacak Bingöl Solhanspor-Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası yarın oynanacak Bingöl Solhanspor-Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Bingöl Solhanspor-Ziraat Bankkart (Karşıyaka)

12 Aralık Pazar:

13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Şırnak)

14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyespor Yüntaş-Yeni Kızıltepespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Tokat Ali Yücel)

13 Aralık Pazartesi:

15.00 Halkbank-Arkas Spor (Başkent)

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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