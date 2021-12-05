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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Umut MadenZiraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra)Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, de...

TOKAT (AA) - Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Umut Maden

Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra)

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, de Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Rıfat Kantarcıoğlu)

Setler: 25-20, 23-25, 25-16, 29-27

Süre: 128 dakika (28, 34, 26, 40)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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