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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Canan Tükelay - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet ÇenesizAvşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Mehmet Almaz, Axyutin, Cansın, Batuhan Karaca, Tarık Emre, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Yusuf Eken, İlker Esin, Ma, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Kır Zeka, Umut Durur)Ziraat Bankkart:...

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz

Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Mehmet Almaz, Axyutin, Cansın, Batuhan Karaca, Tarık Emre, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Yusuf Eken, İlker Esin, Ma, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Kır Zeka, Umut Durur)

Ziraat Bankkart: Martin, Ter Maat, Arslan Ekşi, Bennie, Berkay Bayraktar, Samet Ahmet Baltacı (Muhammet Ertuğrul, Alp İzzet Akkuş, Berkay Bayraktar, Aykut Gedik, Bedirhan Bülbül, İbrahim Halil Yücel, )

Setler: 23-25,15-25, 20-25

Süre: 88 dakika (32, 27, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

AA / Canan Tükelay - Spor Haberleri

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