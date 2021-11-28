Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet ÇenesizAvşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Mehmet Almaz, Axyutin, Cansın, Batuhan Karaca, Tarık Emre, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Yusuf Eken, İlker Esin, Ma, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Kır Zeka, Umut Durur)Ziraat Bankkart:...
MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz
Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Mehmet Almaz, Axyutin, Cansın, Batuhan Karaca, Tarık Emre, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Yusuf Eken, İlker Esin, Ma, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Kır Zeka, Umut Durur)
Ziraat Bankkart: Martin, Ter Maat, Arslan Ekşi, Bennie, Berkay Bayraktar, Samet Ahmet Baltacı (Muhammet Ertuğrul, Alp İzzet Akkuş, Berkay Bayraktar, Aykut Gedik, Bedirhan Bülbül, İbrahim Halil Yücel, )
Setler: 23-25,15-25, 20-25
Süre: 88 dakika (32, 27, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.
AA / Canan Tükelay - Spor Haberleri