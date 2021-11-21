Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası oynanan 6 maçla başladı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası oynanan 6 maçla başladı.
Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:
Spor Toto-Bingöl Solhanspor: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-1
Altekma-Tokat Belediye Plevne: 3-0
Yeni Kızıltepespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3
Sorgun Belediyespor-Arkas Spor: 2-3
Ziraat Bankkart-Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3-1
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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