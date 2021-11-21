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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası oynanan 6 maçla başladı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası oynanan 6 maçla başladı.

Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

Spor Toto-Bingöl Solhanspor: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-1

Altekma-Tokat Belediye Plevne: 3-0

Yeni Kızıltepespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3

Sorgun Belediyespor-Arkas Spor: 2-3

Ziraat Bankkart-Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3-1

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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