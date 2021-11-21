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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Ali SarıkuzuZiraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Atanasov, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş (Berkay Bayraktar, Ahmet Samet Baltacı, Tuinstra, Aykut Gedik)Allpower Akü Cizre Belediyespor: Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Seganov, Uriarte,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Atanasov, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş (Berkay Bayraktar, Ahmet Samet Baltacı, Tuinstra, Aykut Gedik)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Andaç Kapan (Umut Demir, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Selim Demir)

Setler: 25-15, 25-18, 22-25, 25-17

Süre: 97 dakika (21, 24, 29, 23)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Ziraat Bankart, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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