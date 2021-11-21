Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Gani ArslanAltekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ömer Furkan Dur, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Enes Atlı)Tokat Belediye Plevne:...
TOKAT (AA) - Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Gani Arslan
Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ömer Furkan Dur, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Enes Atlı)
Tokat Belediye Plevne: Arda Bostan, Alisson, Atakan Topal, Teppan, Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu, Hacı Şahin)
Setler: 25-20, 25-19, 25-22
Süre: 89 dakika (28, 30, 31)
AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde Altekma, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri