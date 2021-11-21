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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Gani ArslanAltekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ömer Furkan Dur, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Enes Atlı)Tokat Belediye Plevne:...

TOKAT (AA) - Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Gani Arslan

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ömer Furkan Dur, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Enes Atlı)

Tokat Belediye Plevne: Arda Bostan, Alisson, Atakan Topal, Teppan, Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu, Hacı Şahin)

Setler: 25-20, 25-19, 25-22

Süre: 89 dakika (28, 30, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde Altekma, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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