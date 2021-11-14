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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Aysim ErginayHalkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu)Ziraat Bankkart: Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Ter Maat (Murat...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Aysim Erginay

Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu )

Ziraat Bankkart: Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Ter Maat (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Atanasov, Halil İbrahim Yücel, Ahmet Samet Baltacı)

Setler: 25-18, 26-24, 25-21

Süre: 99 dakika (28, 37, 34)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, sahasında Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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