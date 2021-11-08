Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Mehmet TopalGalatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Cansın Hacıbekiroğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Galatasaray HDI Sigorta : Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Cansın Hacıbekiroğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu )
Halkbank : Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigras (Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)
Setler: 19-25, 15-25, 17-25
Süre: 83 dakika (29, 26, 28)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor— Haberler (@Haberler) November 8, 2021
AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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