Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Galatasaray HDI Sigorta : Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Cansın Hacıbekiroğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu )

Halkbank : Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigras (Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

Setler: 19-25, 15-25, 17-25

Süre: 83 dakika (29, 26, 28)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor