Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

13.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:04
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Erkan Togan, Kerem EryılmazZiraat Bankkart: Emin Gök, Ter Maat, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)Fenerbahçe HDI Sigorta: Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak, Hoag, Vigrass...

Salon: Başkent

Hakemler: Erkan Togan, Kerem Eryılmaz

Ziraat Bankkart: Emin Gök, Ter Maat, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak, Hoag, Vigrass (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Peksen, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Nwachukwu, Hasan Sıkar)

Setler: 25-23, 26-28, 25-19, 25-20

Süre: 123 dakika (27, 34, 30, 32)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftasından ertelenen maçta Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Ziraat Bankkart bu sonuçla normal sezonu lider tamamladı ve gelecek sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Murat Balcı Prens Harry Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Ali Şansalan Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:06:31. #1.14#
title