Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Erkan Togan, Kerem Eryılmaz

Ziraat Bankkart: Emin Gök, Ter Maat, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak, Hoag, Vigrass (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Peksen, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Nwachukwu, Hasan Sıkar)

Setler: 25-23, 26-28, 25-19, 25-20

Süre: 123 dakika (27, 34, 30, 32)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftasından ertelenen maçta Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Ziraat Bankkart bu sonuçla normal sezonu lider tamamladı ve gelecek sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki